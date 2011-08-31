Бактерии средневековой чумы существуют и в современном мире

ДНК, извлеченная из скелетов жертв чумы, погибших в средневековом Лондоне, позволила сделать шокирующее открытие – "черная смерть" до сих пор существует в нашем мире, пишет The Daily Mail.

Тела жертв тогда хоронили в братских могилах в столице. Именно они позволили выявить: аналогичные последовательности генов до сих пор существуют по прошествии нескольких сотен лет. Считается, "черная смерть" выкосила одну треть населения Европы всего за первые пять лет эпидемии (с 1348 по 1353 год).

Теперь ученые подтвердили, что Yersinia pestis – бактерия, вызывающая чуму в наши дни, также стояла за средневековой эпидемией чумы в Европе. Ранее проводившиеся тесты показали наличие данной бактерии в образцах средневекового биологического материала, однако данный факт игнорировался. Исследователи полагали, что образцы были просто загрязнены. Плюс, современная бактерия распространяется медленнее и менее смертоносна.

Теперь же сотрудники университета Тюбингенского института научной археологии и Университета Макмастер подтвердили: аналогичная бактерия стояла за множеством смертей. Итак, они выделили ДНК из 109 скелетов и сравнили их с 10 другими скелетами, эксгумированными с кладбища, не связанного с чумой. Это позволило исключить вероятность загрязнения образцов.

meddaily.ru