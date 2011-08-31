Соседи хотели оштрафовать 4-летнего мальчика, что шумно играл

Британский четырехлетний мальчик, Альфи Лансделл, может быть оштрафован на 5 тыс. фунтов за то, что "слишком громко играет в своем саду".

Соседи пожаловались местным властям на то, что он очень шумит.

В результате, его родители были предупреждены, что если не будет тихо, то они будут оштрафованы на 5000 фунтов (5,6 тыс. евро).

Прошлой ночью они гневно отреагировали на письмо из городского совета города Халл. "Мы были так шокированы, когда получили письмо. После осталась только злоба", - сказал Daily Mail отец ребенка, 35 летний инженер.

"Альфи - милый маленький мальчик. Он любит играть в футбол и кегли, а также играться в песочнице. Он как и все четырехлетние дети, все они немного шумят когда играют. Это нормально. Должен же ребенок иметь право немного пошуметь, когда играет в своем саду? Это же летние каникулы, Бога ради. Я просто не могу поверить, что совет воспринял эту жалобу всерьез", - возмущается родитель.

Он сказал, что попытался объяснить претензии самому Альфи, и тот теперь старается играть потише. Но также отец добавил: "Ему только четыре. Он не понимает."

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