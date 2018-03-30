Секреты здоровья и долголетия монахов из Шаолиня

О монахах китайского монастыря Шаолинь бытует много легенд. Монахи поражают людей своими мистическими способностями, совершенным владением телом, удивительной силой воли, крепким здоровьем и долголетием. Врачи утверждают, что режим и уклад жизни шаолинских монахов являются оптимальными для организма человека.

Ежедневная влажная уборка

Живут монахи в кельях - просторных комнатах с высокими потолками и окнами, которые выходят на солнечную сторону. Мебель в кельях - деревянная. В них могут быть канонические книги, письменные принадлежности, но никаких лишних вещей, которые бы загромождали комнату, собирая пыль и грязь. Свое жилье монахи убирают ежедневно по принципу "тройного сметания пыли": со стен, с пола, с одежды. У жителей монастыря есть стихотворная заповедь, согласно которой в храме должен быть чистый пол, и находиться в нем можно только с чистым сердцем. Ежедневная уборка обязательно сопровождается разбрызгиваниям воды, которая способствует поддержке нормальной влажности воздуха в помещении, предотвращает запыленность, а, следовательно, попадание сухого и грязного воздуха в легкие, возникновению заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Все эти правила гигиены и жизненный уклад в монастыре положительно отражаются на здоровье монахов, способствуют их долголетию. Они в полной мере отвечают современным научным представлениям и требованиям. В монастыре монахи занимаются повседневными делами, а в кельях отдыхают. Именно там они проводят две трети своей жизни. Ведь значительная часть жизни любого человека проходит в помещении.

Здоровый человек должен одеваться легко

Одежда монахов - свободного кроя и серого цвета, не стягивает кожу, не препятствует свободному кровообращению, соответственно способствует уменьшению случаев заболеваний кожного покрова и кровеносных сосудов. Одежда нужна человеку главным образом для того, чтобы уберечь ее от холода, повреждений и инфекции. Здоровый человек должен одеваться легко. Это способствует улучшению обмена веществ и испарению пота, а, следовательно создает комфортный психологический и физический микроклимат организма, благоприятно влияет на работоспособность и стойкость к заболеваниям. Скромные цвета одежды монахов тоже играют важную роль в сохранении здоровья. Белый и серый цвета летом отталкивают солнечные лучи и защищают от жары, а зимой помогают сохранять тепло черный и фиолетовый цвета, которые его притягивают. Шаолинские монахи практически не носят головных уборов, например, 86-летний учитель Де Сян ни разу в своей жизни даже не мерял шляпу. Древние твердили: "Холод способствует пробуждению энергии".

Распорядок жизни четко регламентирован

Ежедневный распорядок жизни монахов - медитация, чтение молитв, учеба, рубка дров, работа в поле, занятие боевым искусством - может показаться перенасыщенным. Однако, невзирая на огромное количество дел, монастырская жизнь четко организована. Все построено за схемой, отвечающей наивысшим критериям "здорового образа жизни". Все, чем занимается каждый из монахов, - от утреннего пробуждения до отхода ко сну, четко расписано и имеет научное обоснование. Современные специалисты "здорового образа жизни" рассматривают организм человека как единый механизм, который состоит из множества деталей. Отсутствие даже одного "винтика" в этом механизме приводит к его поломке. Когда механизм "включается", он должен работать ритмично с месяца в месяц, из года в год. Только так можно обеспечить нормальное функционирование внутренних органов, сохранить здоровье и долго прожить.

Например, если человек несвоевременно питается, возникает заболевание желудка. Поскольку желудок является «емкостью», в которую поступают питательные вещества, его заболевание отражается на состоянии всего организма, приводит к плохому кровообращению, упадку сил. Беспорядочная деятельность человека тоже негативно влияет на кровообращение, нерегулярный сон вызывает бессонницу и нервное истощение. Потому строго регламентированный распорядок жизни монахов, регулярное питание и упорядоченное изменение видов деятельности - важные условия для сохранения здоровья и долголетия.

Ежедневно загорать по 10 - 15 хв

Шаолинские монахи закаляют тело, используя свежий воздух, солнечный свет и естественные водоемы, что тоже способствует укреплению здоровья и продолжительности жизни.

Проснувшись, монахи идут на высокий горный склон, где, повернувшись лицом на юго-восток, выполняют дыхательные упражнения, наполняя организм энергией.

Время от времени монахи вывешивают и просушивают постельное белье и одеяла под прямыми солнечными лучами (около 2 часов). Благодаря этой процедуре погибают микробы.

А еще монахи ежедневно загорают по 10 - 15 хв - весной, летом и осенью в первой половине дня, зимой - в полдень, если солнечная погода. Они считают, что солнечные ванны повышают стойкость организма к разным заболеваниям.

Регулярно раз в два месяца монахи выбирают солнечный день и выносят на солнце (на 1-2 год) запасы бобов, орехов, сухих овощей, чтобы просушить их и предотвратить появление червяков и плесени.

Холодные ванны закаляют волю

В Шаолине издавна практиковалось умывание и обливание холодной водой, которая усиливает сопротивляемость организма, улучшает физическое состояние, закаляет волю. Весной и осенью холодные ванны обычно принимают раз в неделю, летом - ежедневно, а зимой - один раз в 10 дней, плюс ежедневное умывание холодной водой, а также протирание ног холодной водой перед сном.

Кроме солнечного света, свежего воздуха и холодной воды, для закалки тела и воли монахи Шаолиня всегда использовали сложные погодные условия: жару, холод и сильный ветер. Их опыт свидетельствует: чем хуже погода, тем лучше условия для закалки. Например, монах Чжень Сюй устраивал снежные бои между своими учениками. Для этого каждый из них должен был слепить по 100 снежков и приготовиться к битве. Битва заканчивалась дружеским смехом, создавала прекрасное настроение и доброе самочувствие.

Подготовила Ольга Пащенко