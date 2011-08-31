У красивых людей - эгоизм в крови

Последнее исследование сотрудников Университета Барселоны и Автономного университета Мадрида установило: люди с красивыми, симметричными лицами более эгоистичны по своей природе, пишет The Indian Express.

Дело в том, что привлекательные люди более самостоятельны и уверены в себе. Одновременно с этим они в меньшей степени предрасположены к сотрудничеству, согласно данным, полученным учеными, работавшими под руководством Сантьяго Санчеса-Пагеса из Барселонского университета и Энрике Туригано из Автономного университета.

В своей работе эксперты опирались на определенную модель поведения, которую реализовали в лабораторных условиях. Речь идет о так называемой "дилемме заключенного". Это проблема в теории игр, согласно которой игроки не всегда будут сотрудничать друг с другом, даже если это в их интересах. Притом, игрок ("заключенный") стремится увеличить свой выигрыш, не думая о выгоде других участников игры.

Так, игрокам давалась возможность быть "голубкой" и сотрудничать для большей выгоды. Или же можно было выбрать роль "ястреба" (то есть, "заключенного"). Если другой человек выбирал роль "голубки" и сотрудничал с "ястребом", то выгода последнего увеличивалась. В свою очередь, после игры ученые проанализировали лица добровольцев, участвовавших в эксперименте.

Оказалось, люди с более симметричными лицами менее охотно шли на сотрудничество, и ожидали, что и другие не будут сотрудничать. Исследователи полагают: все дело в эволюции. На подсознательном уровне люди рассматривают симметричное лицо как признак здоровья и большей привлекательности. Это делает красивых людей более желанными в качестве партнера для спаривания. Отсюда их самоуверенность и отсутствие необходимости искать помощи других.

meddaily.ru