Семь признаков скорого развода

Возможно, кому-то это покажется странным, но телевизор - враг №1 для любящих супругов. "Если один из партнеров уходит спать, а второй предпочитает коротать вечер за просмотром вечерних новостей и ток-шоу в одиночестве, значит, между ними наступил период отчужденности", - уверены специалисты.

Ситуация, когда один из супругов читает в постели, тогда как второй пытается уснуть, тоже ни к чему хорошему не ведет. По мнению психологов, муж и жена должны больше общаться друг с другом, а не отгораживаться - даже за самой интересной в мире книгой.

Зато горячие дискуссии между супругами идут на пользу любым отношениям. Однако, если один из партнеров, вместо того чтобы начать спорить, предпочитает отмалчиваться либо отвечать односложно, значит, к своей второй половинке он безнадежно охладел.

Иногда кажется, будто супруги все-таки разговаривают. Но на деле выходит, что каждый из них жалуется на неприятности на работе, на сварливого начальника и на некомпетентных коллег, не пытаясь даже найти общую тему для разговора, что также не способствует укреплению брака.

"Одним из главных признаков, свидетельствующих о потере контакта между супругами, является снижение или полное отсутствие непосредственного неформального общения в паре. Ведь сам смысл супружеских отношений - в спонтанном, приносящем удовольствие и удовлетворение обоим партнерам общении, в проявлении взаимного интереса к друг другу, а также в желании и возможности делиться своими мыслями и чувствами с партнером", - объяснила специалист центра семейной психологии "Клевер" Ольга Младова.

Тревожным сигналом служит и ситуация, когда супруги, например, выбираются вместе в ресторан и не могут говорить ни о чем, кроме как о детях или о работе. И совсем уж пиши пропало, если партнеры вообще не считают нужным выбираться вместе за пределы дома, находя для этого массу отговорок.

Мол, няню на вечер вызывать слишком накладно, а бабушек и дедушек отвлекать неудобно. Кстати, о бабушках... Когда поход к родителям супруга или супруги превращается в каторгу, значит, пора что-то менять в своей жизни.

"Не стоит забывать о том, что для качественных отношений каждому человеку необходимо личное пространство, и время, проводимое отдельно, не менее важно для сохранения удовлетворенности браком. Однако, если вы не хотите рассказывать близкому человеку о том, что вы чувствуете и думаете, может быть, это не такой уж и близкий для вас человек", - подытожила Ольга Младова.

news.open.by