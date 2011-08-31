Женщинам нельзя быстро есть

Женщины 40-50 лет, которые очень быстро едят, имеют больше шансов набрать лишний вес по сравнению с дамами, предпочитающими медленно пережевывать пищу, установили новозеландские ученые.

В ходе первого масштабного изыскания подобного рода сотрудники кафедры питания человека Университета Отаго проанализировали связь между скоростью поедания пищи и индексом массы тела на примере более 1500 жительниц Новой Зеландии в возрасте 40-50 лет. Известно, что именно эта возрастная группа особенно рискует набрать вес, отмечает Xinhua.

По словам ученых, данное открытие позволит разработать более эффективные методы лечения ожирения. Комментирует главный исследователь доктор Кэролайн Хорват: "Когда мы приняли в расчет такие факторы, как возраст, этническую принадлежность, наличие зависимости от сигарет, физическую активность и менопаузу, выяснилось, чем быстрее женщины ели, тем выше был их индекс массы тела".

Результаты двухлетнего наблюдения за женщинами должны опубликовать в следующем году. Если анализ подтвердит данную связь, то исследователи попытаются проверить на практике, насколько рекомендации есть медленнее, помогут контролировать вес.

meddaily.ru