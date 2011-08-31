Названы страны, где туристы толстеют

В составлении рейтинга приняли участие более 2 тысяч путешественников. Об этом сообщает Daily Mail.

Путешественники набирают в Штатах сразу 3,6 кг - по всей вероятности, это происходит из-за чрезмерного увлечения фаст-фуд сетями.

Второе и третье места в антирейтинге занимают Карибские острова и Франция - оттуда туристы привозят 3,3 лишних килограмма веса.

Далее следуют Италия и Греция с показателем 3,1 кг. Шестое и седьмое места достались Британии и Португалии (3 кг). Завершают список Испания (2,9 кг), Турция (2,8 кг) и страны Африки (2,7 кг).

Основная масса респондентов утверждает, что главная причина набора веса на курортах - слишком большие порции. Некоторые уверены, что основная проблема - это пристрастие к алкоголю. И каждый пятый сказал, что корень проблемы лишних килограммов заключается в шведских столах, которые позволяют есть без ограничений.

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