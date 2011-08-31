В Атлантике сформировался опасный шторм «Катя»

В Атлантике сформировался тропический шторм «Катя» и может достигнуть мощности урагана уже к вечеру среды или утру четверга, заявляет американский Национальный центр по ураганам. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Катя» в настоящий момент находится в 855 километрах к юго-востоку от островов Зеленого Мыса и движется «достаточно быстро северо-восточнее через Атлантику».

Максимальная скорость ветра утром составляла 65 км/час.

Название «Катя» заменяет имя урагана «Катрина» в списке вращающихся ураганов из-за ущерба, нанесенного ураганом в 2005 году и разрушившего Новый Орлеан.