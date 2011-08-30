В Северной Корее из-за ливней пострадали 30 тыс людей

По данным Международного Комитета Красного Креста, ливневые дожди и оползни затронули 30 тысяч жителей Северной Кореи, около тысячи семей, чьи дома были разрушены стихией, не получают продовольствия и не имеют крыши над головой.

Как передает Би-Би-Си, отправка гуманитарной помощи в страну затруднена, поскольку несколько стран выразили обеспокоенность отсутствием международного контроля за распределением помощи в закрытом государстве.

В то же время, эксперты МККК утверждают, что помощь достигает тех, кто в ней нуждается.