ООН предупреждает о возвращении птичьего гриппа

Вирус H5N1, известный как "птичий грипп", в ходе миграции птиц может вновь появиться в регионах, где раньше заболевание не распространялось, сообщает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Среди возможных стран – Израиль, Болгария, Румыния, Непал и Монголия.

Кроме того, эксперты предупреждают о вероятной мутации вируса, после которой существующие вакцины не будут бороться с ним также эффективно, как в Китае и Вьетнаме.

По данным ВОЗ, 330 людей во всем мире умерли от вируса с момента его обнаружения в 2003 году.

www.bbc.co.uk