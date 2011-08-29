Чем опасно временное тату

Национальная медикаментозная служба Португалии совместно с французскими специалистами пришли к выводу, что даже временные, смываемые, татуировки могут нанести вред коже и вызвать аллергическую реакцию.

Специалисты сообщают, что последствия от тату могут быть намного серьезнее, чем просто аллергическая реакция. Иногда дело доходит до госпитализации - бывают случаи, когда через несколько дней или недель после нанесения рисунка, кожу под ним или вокруг него поражает экзема.

Как правило, такую реакцию, по словам медиков, вызывает временная татуировка черного цвета. Специалисты объясняют это тем, что в состав краски входит парафениленодиамин - химическая субстанция, разрешенная к применению лишь в некоторых видах косметической продукции, причем в строго дозированных количествах.

Национальная медикаментозная служба Португалии, в задачу которой входит контроль за лекарствами, косметическими препаратами и средствами личной гигиены, обратилась к португальцам с призывом относиться к татуировкам с предельной осторожностью. И в случае сомнительной и нежелательной реакции организма на тату непременно обращаться к медикам.

vz.ru

