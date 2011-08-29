Влюбленность может навредить здоровью

Влюбленность может сильно навредить вашему здоровью, предупреждают ученые. Исследователи Империал-Колледжа выяснили, что взлеты и падения романтических взаимоотношений сказываются на состоянии организма человека.

Об этом пишет news.rin.ru. "Наш организм меняется под воздействием эмоций, и любовь имеет вполне выраженные физические проявления", - отмечает профессор Мартин Коуи.

"Зрачки расширяются, ладони потеют, а сердце учащенно бьется. В кровь выбрасывается огромное количество адреналина, который негативным образом воздействует на наш организм", - утверждает эксперт.

Профессор Коуи считает, что вызываемые стрессом заболевания являются результатом процессов, аналогичных тем, что происходят в организме человека, когда он влюблен. Он добавил: "В последнее время большое количество людей обращается с недомоганиями, симптомы которых похожи на грипп. Однако эти заболевания вызваны стрессом".

Неспособность признавать, что эмоции оказывают эффект на здоровье только ухудшает самочувствие. "Если люди страдают от эмоциональных проблем, они должны признать, что это влияет на их здоровье.

Должно присутствовать ощущения, что разговор об этих эмоциях делает вас слабым, существует реальная связь между эмоциями и здоровьем, - уверен исследователь. - Известно, например, что вдовцы на 50% больше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний".

Исследователи также установили, что мужчины и женщины по-разному переносят стресс. По словам профессора Коуи, мужчины гораздо тяжелее переживают утрату близкого человека, чем женщины.



