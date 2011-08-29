Из-за утечки хлора в бассейне пострадали дети
12:15, 29 августа 2011Зарубежные новости
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Все госпитализированы
В Германии в результате утечки хлора в бассейне пострадали 17 человек, в том числе дети.
Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел сегодня в городке Маркт-Индерсдорф в Баварии.
После того, как посетители бассейна стали жаловаться на удушье и резь в глазах, его сотрудники вызвали спасательные службы и полицию. Взятые пробы воды показали наличие в ней повышенного содержания хлора.
В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы. Информация о том, насколько серьезно их состояние, пока не поступала.
Утечка опасного вещества, используемого для обеззараживания воды, произошла из-за дефекта в техническом оборудовании бассейна, сообщили в полиции.
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