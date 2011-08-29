В Приморье РФ - третий случай нападения акулы на людей

В Приморье РФ зафиксированы три случая нападения акулы на людей

Как передает РИА «Новости», 17 августа акула напала на 25-летнего мужчину в бухте Теляковского, откусив ему кисти рук.

Днем позже, 18 августа, у острова Желтухина акула напала на 16-летнего юношу, искусав ему ноги.

Третье нападение акулы на отдыхающего произошло 27 августа на "диком" пляже поселка Славянка в Хасанском районе Приморья. Мужчина был доставлен в больницу с повреждением предплечья и царапинами на теле.

На поимку акул отправились семь рыболовецких судов с профессиональными рыбаками и учеными на борту.

ria.ru