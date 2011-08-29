Кому нельзя кушать яблоки

Нежелательно есть сырые яблоки людям с язвенной болезнью, особенно 12-перстной кишки. Содержащаяся в яблоках кислота будет раздражать больную слизистую. Хотя, можно съесть одно яблочко после еды, оно не повредит.

Не стоит также есть косточки из яблок - в них есть опасная синильная кислота, - и пить заваренные листья яблони, как чай, у человека могут появиться признаки сахарного диабета.