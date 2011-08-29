Ваши глаза расскажут о болезнях

Припухшие верхние веки – признак появления камней в желчном пузыре.

Слезящиеся глазные яблоки и покраснение сосудов роговицы могут быть симптомами начинающейся глаукомы или отслоения сетчатки.

Белый слизистый налет на зрачках – первый признак развития катаракты.

Маленькие темные пятна под глазами – признак появления песка и камней в почках.

Ячмень – слишком жирная пища (особенно свинина) затрудняет работу печени и желчного пузыря.

Частое моргание – возможно расстройство нервной системы или дисфункция печени.

Розовый цвет внутренней поверхности век – отличное здоровье.

Красный цвет – расстройство кровообращения, пищеварительной системы и мочеполовой системы.

Белый цвет – дефицит гемоглобина, анемия.

Красно-желтый – расстройство работы почек, печени, селезенки, поджелудочной железы, сердца.