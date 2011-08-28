В Кемере взорвали шумовую гранату

На турецком курорте Кемер сегодня утром была взорвана шумовая граната, легкие ранения получили трое российских туристов.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя ЛОМИДЗЕ.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на пляже одной из гостиниц курортного города. По данным Генерального консульства РФ в Анталии, ранения получили 15 человек, в том числе семеро россиян.

М.ЛОМИДЗЕ уточнила, что взрыв произошел на городском пляже, а не гостиничном, среди девяти пострадавших - трое россиян. Городской пляж Кемера, на котором все это произошло, находится вблизи отеля "Викинг Стар".

Представители туристических компаний, работающих в Турции, сообщали, что взорваться мог баллон бытового газа, но представитель АТОР заявила, что взорвалась шумовая граната.

"Всего от взрыв шумовой гранаты, как утверждают источники в Турции, пострадали девять человек, шесть из них - туристы из Европы, трое - из России. При этом пять европейцев пострадали серьезно",- сказала М.ЛОМИДЗЕ.

Это уже второй взрыв в Анталии за последние дни. До этого ожоги от взрыва петарды получили несколько находившихся рядом человек.

ria.ru