Взрыв на турецком курорте Кемер: пострадали 15 человек

В результате взрыва в турецком курортном городе Кемер пострадали 15 человек, в том числе семеро россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Генерального консульства РФ в Анталье.

Взрыв произошел на пляже отеля Olympus, есть пострадавшие, сообщил агентству очевидец происшествия. Взрыв произошел около десяти часов утра, прямо среди лежаков отеля.

"Пострадали 15 человек, из них семеро россияне. Они получили легкие ранения - посекло галькой", - сказал представитель генконсульства.

По его словам, шестеро россиян сейчас находятся в госпитале, одного после оказания медпомощи уже выписали.

По предварительным данным, взорвался взрывпакет, полиция расследует ЧП.

ria.ru