На Нью-Йорк обрушился ураган

В США в результате урагана "Айрин", который обрушился на восточное побережье страны, погибли, по последним данным, не менее семи человек, среди погибших - 11-летний мальчик.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на France-Presse.

Сообщается о массовом отключении электроэнергии в пострадавших районах, наводнениях и разрушениях.

По последним данным, к вечеру субботы сила урагана немного ослабла, однако, он продолжает представлять опасность.

Из прибрежных районов эвакуировались около миллиона человек.

В данное время ураган достиг Нью-Йорка. Мэр города Майкл БЛУМБЕРГ рекомендовал жителям не покидать домов.

Ранее М.БЛУМБЕРГ заявил о необходимости эвакуации 370 тысяч жителей низменных прибрежных районов Нью-Йорка. По его распоряжению была приостановлена работа общественного транспорта.

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