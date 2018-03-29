Ранний арбуз либо неспелый, либо «химический»

Ну вот опять появились арбузы, и как всегда раньше, чем их ждали. Полосатая ягода, конечно, штука полезная. И жажду утоляет и шлаки выводит, но все это относится к спелым арбузам, которые должны появиться только к середине августа. От ранних же ждать пользы не приходится, особенно, нашему желудку.

Дело в том, что большинство сортов арбузов вызревают только к концу августа. Поэтому ягоды, которые продаются раньше, скорее всего, могут быть либо недозрелыми, либо они простимулированы нитратами или другими азотными удобрениями.

Ранние же арбузы, как правило, выращены в парниках или в открытом грунте, щедро сдобренном стимуляторами роста, химикатами, различными улучшителями вкуса и цвета, чтобы можно было успеть собрать два, а то и три урожая. И такая «накачка» может пагубно отразиться на нашем здоровье.

Опасности, в основном три: нитраты, пестициды и соли тяжелых металлов. Первыми отравиться можно, но сложно, поскольку сразу о себе съеденные нитраты знать не дадут, но в организме будут копиться. Так что, какой по счету арбуз окажется последней каплей, спровоцировавшей желудочно-кишечные проблемы, просчитать трудно. Но первыми пострадают дети.

Важно помнить, что нитраты скапливаются в корке и прилегающей к ней незрелой части плода. Об их присутствии говорят и желтые (а не бело-розовые) прожилки в мякоти арбуза. Накопление в организме солей тяжелых металлов тоже сразу не скажется, но в последствии может проявиться самыми разными болячками вплоть до онкологических.

Другое дело - пестициды. Симптомы отравления ими не заставят себя ждать: боли в животе, диарея, температура, потливость и слабость. А любые ягоды обрабатывать пестицидами запрещено, поскольку из-за скорости созревания плодов эта химия не успевает разложиться на составляющие элементы.

Впрочем, неправильно поступаем и мы с вами, когда плюем на все предостережения, с которыми взывают к нам специалисты, и о которых мы написали выше. Очень уж хочется арбузика, а у продавцов такой честный вид, когда они говорят о аномально теплой погоде и особом сорте именно их ягоды.

Поэтому, чтобы получить от арбуза пользу, нужно, как минимум научиться его выбирать. Для начала приглядитесь к месту, где вы собрались купить лакомство. Торговая точка должна быть огорожена, находиться под навесом, арбузы - разложены на товарных лотках, а не свалены в кучу на земле.

Сезонным торговцам запрещается продавать бахчевые культуры по частям, надрезать и тем более разрезать их, даже если покупатель настаивает. Дело в том, что на поверхности арбуза скапливается огромное количество бактерий, а водная мякоть арбуза прекрасная среда для их размножения.

На партию товара продавец должен иметь подтверждающие качество и безопасность документы (не просроченные), выданные органами госсанэпиднадзора того района или города, откуда привезены арбузы.

Убедились, что с местом торговли все в порядке? Можно приступать к выбору. Опытные едоки арбузов часто советуют:

- брать ягоду с желтыми (не зелеными) хвостиком и «попкой» - это значит, арбуз сорвали, когда он уже созрел. Желтым (а не белым) должно быть и земляное пятно на боку арбуза.

- покупать яркий арбуз. Чем контрастнее темные и светлые полоски, тем лучше.

- обращать внимания на размер. Опасайтесь слишком маленьких и слишком больших по сравнению со своими соседями арбузов. Первые явно чего-то недополучили, а вторые наоборот, переели удобрений.

- даже от легкого щелчка арбуз должен резонировать. Это происходит потому, что мякоть зрелого арбуза имеет микропустоты.

Правда. Ру