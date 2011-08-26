Дорога до работы травмирует женскую психику

Современным женщинам трудно добираться до работы с психологической точки зрения. Дорога является еще одним пунктом в списке стрессовых факторов и нагрузки в виде детей и необходимости следить за домом. На мужчин же это не оказывает столь негативного эффекта, хотя дорога до работы и обратно обычно занимает больше времени, пишет The Guardian.

По мнению ученых, большой груз ежедневных дел и обязанностей делает их более чувствительными по отношению к давлению, испытываемому во время поездки до работы. Соавтор соответствующего изыскания профессор Дженнифер Робертс из Университета Шеффилда констатирует: "Мы знаем, что обычно в маршрут своего передвижения женщины, а особенно женщины с детьми, включают такие пункты как продуктовый магазин и детский сад. Необходимость забрать ребенка, сходить за продуктами, - все это создает стрессовую ситуацию".

Данный вывод был опубликован в статье, вышедшей на страницах журнала Journal Of Health Economics. Надо сказать, больше всех страдали женщины, имевшие детей дошкольного возраста. На них описанное давление в четыре раза оказывало большее влияние, чем на мужчин с детьми того же возраста.

meddaily.ru