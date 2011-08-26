Мужчины не могут разговаривать об отношениях - психологи

"Дорогой, нам нужно поговорить". Эта фраза, по мнению психологов, особым образом влияет на мужчин. Необходимости обсуждать отдаляет их от своих партнерш. Для мужчин данная фраза является знаком: что-то случилось, и они начинают паниковать, пишет The Daily Mail.

Психологи описывают стандартную ситуацию. Женщина ощущает, что она отдалилась от партнера, и хочет обсудить положение дел. Мужчина же воспринимает это в качестве критики. Сотрудники Университета Миссури провели исследование и выяснили: большинство мужчин считают разговоры о проблемах странными, непривлекательными и просто бессмысленными.

Между тем, ведущие эксперты в области брака продолжают заявлять, что супругам надо разговаривать. Доктор Патрисия Лав подчеркивает: "Разговоры не помогают из-за биологических различий между мужчиной и женщиной. У них отличные роли, поэтому в зависимости от пола человек по-разному справляется со стрессом и по-разному переживает близость".

Тот факт, что женщина вынашивает ребенка, заставляет ее полагаться на других. Поэтому до сих пор женщины справляются с проблемами, стараясь обсудить их с окружающими. Мужчины же – защитники. Посему они оценивают себя с этой точки зрения (насколько хорошо они защищают женщин). Получается, когда женщина говорит, что надо поговорить, мужчина думает, будто он не справляется со своей ролью, и эмоционально закрывается.

Разговоры о чувствах успокаивают женщин, а вот мужчины физически себя некомфортно чувствуют. У них происходит выплеск стрессового гормона кортизола, к мышцам приливает кровь. Женщины же думают, что их не слушают. Кстати, даже в детстве мальчики и девочки по-разному реагируют на стресс. К примеру, девочка, услышав громкий звук, начинает переживать и ей сразу надо с кем-то установить зрительный контакт. Мальчик тут же начинает осматриваться, активно реагируя на звук.

Специалисты советуют все же пытаться устанавливать контакт. Причем, не только вербальный. Очень помогают прикосновения. Доктор Лав рекомендует обнимать партнера шесть раз в день (по шесть секунд минимум). Это позволит успокоить мужчину. Такую же роль выполняет секс благодаря всплеску окситоцина.

meddaily.ru