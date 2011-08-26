Спиртное перед сном - очень вредно

Алкоголь, употребляемый перед сном, влияет на сердечный ритм и сам сон, выяснили эксперты. Сотрудники медицинской школы Университета Акита, госпиталя Сайсейкай в Нагасаки и госпиталя Кайсейкай в Акита провели исследование при участии 10 студентов мужского пола, сообщает Medical News.

Добровольцам давали малые дозы, большие дозы алкоголя или вообще не давали пить перед сном. Оказалось, большие дозы сокращали продолжительность фазы быстрого сна. В итоге сон был неглубоким в течение оставшейся половины ночи. Это также влияло на часть мозга, обычно контролирующую тело во время сна. То есть, алкоголь нарушал механизм, позволяющий телу за ночь восстановиться.

Доктор Йохей Сагава из отделения нейропсихиатрии Университета Акита так комментирует проделанную работу: "Хотя первая половина сна после употребления алкоголя кажется вполне удовлетворительной, общая оценка показывает, что спиртное, скорее, провоцирует бессонницу, чем гарантирует крепкий сон. А хороший сон необходим для нормального регулирования процессов в организме. Поэтому плохой сон, вызванный алкоголем, способен привести к проблемам с пищеварением или функцией полового возбуждения".

meddaily.ru