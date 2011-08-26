Если ребенок ест землю...

Многие дети имеют привычку есть землю или совать в рот грязные руки. Теперь родители могут не волноваться. Ученые доказали: в этом нет ничего страшного, пишет The Times of India. Грязь или глина позитивно сказываются на работе желудка.

Надо сказать, геофагия, или поедание земли, распространена во многих культурах практически по всему миру. Сотрудники Университета Корнелл в Нью-Йорке изучили более 480 свидетельств миссионеров, докторов, исследователей. Из этого был сделан вывод: грязь и земля выступают в роли щита против паразитов и растительных токсинов.

Также люди могут есть грязь, так как в ней, на самом деле, содержится много питательных веществ. В земле можно найти железо, цинк, кальций. Руководитель изыскания доктор Сера Янг констатирует: первое письменное свидетельство о геофагии было составлено более 2000 лет назад. Его автор - Гиппократ.

Согласно статистике, геофагия чаще всего регистрируется в сельских или доиндустриальных обществах среди детей и беременных женщин. Нередко земля и глина применяются для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта вроде диареи. В отдельных случаях геофагия развивается у больных шизофренией, депрессией и психопатией.

meddaily.ru