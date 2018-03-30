Профессор Рыков: Консультация офтальмолога необходима при любой патологии организма

О состоянии и проблемах украинской офтальмологии в интервью УНИАН рассказал главный офтальмолог Минздрава Украины, главврач Киевского Центра микрохирургии глаза профессор заведующий кафедрой офтальмологии НМАПО им.П.Л.Шупика Сергей РЫКОВ.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ - КОРОЛЕВА ХИРУРГИИ

Сергей Александрович, в этом году исполняется 30 лет как вы работаете офтальмологом. Тысячи людей благодаря вам видят этот мир. Почему Вы выбрали именно эту профессию?

С четырех лет я говорил, что буду врачом. Мои родственники помнят, что бегал за лягушками, смотрел как они устроены, противно не было. У меня не о стоял о чем писать сочинение - о Платона Кречета, разумеется. На какую олимпиаду поехать? По биологии! Я - детский хирург - после ординатуры избрал офтальмологию. Офтальмология считается королевой хирургии. Это - деликатная профессия, где все делается под микроскопом. Между прочим, наш учитель - профессор Сергей Головин, писал каким должен быть офтальмолог, из какой семьи ... У этого человека - светлые глаза, длинные пальцы, светлая кожа, приятная улыбка... Офтальмолог смотрит своими глазами в другие, чтобы выявить диагноз. Я не мог бы назвать общей патологии, где не требуется консультация офтальмолога.

Центр микрохирургии глаза известен как один из лучших офтальмологических центров. Многие хотят попасть сюда на лечение. Удается принять всех, если есть очередь, сколько ждать пациенту?

У нас нет очереди на лечение, потому что, например, отслоение сетчатки глаза - это неотложное состояние. Глаукома - также неотложное состояние. Плановая операция может быть по поводу катаракты. Мы госпитализируем пациентов по прибытию. У нас 138 офтальмологов, из них 68 - имеют высшую категорию - кандидатские, докторские диссертации. Мы можем оперировать и вечером, и ночью. На сегодня очередей нет, еще и потому, что открылось много частных офтальмологических клиник. И скоро мы будем отвечать европейским показателям, поскольку в Европе 80% случаев катаракты оперируется в частных клиниках, а 20% - это социальные пациенты.

В УКРАИНЕ - ПРОБЛЕМЫ С ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ



Как вы оцениваете уровень украинской офтальмологии, по сравнению с развитыми странами?

В европейских странах больше диагностического оборудования ... Но и в Америке, и в других странах, никто не доволен системой здравоохранения: всегда не хватает денег. И в развитых странах есть очереди на платное лечение. На лечение катаракты в Европе листы ожидания - от 8 месяцев до 1,5 года.

У нас всегда проблемы с первичным звеном, с семейными врачами, то есть это первичная диагностика в поликлиниках. Речь идет об укреплении диагностической базы, чтобы вовремя выявлять патологии, которые могут привести к инвалидности. Для этого нам нужно создать стандартный набор оборудования в поликлиниках. В приказе Минздрава есть приложение, где прописано оборудование, которое должно быть в поликлинике. Не все поликлиники имеют нужное оборудование. Этим мы отличаемся от европейского образца.

Есть проблема в Украине и по предоставлению офтальмологической помощи недоношенным деткам. В каждой области в отделении недоношенных детей должна быть ретинальная камера. Детям, которые рождаются массой тела менее полутора килограммов, в первую неделю должны делать фотографию глазного дна. Даже самый опытный врач может не увидеть этой патологии у полуторакилограммового ребенка. А вот камера увеличивает картинку глазного дна и мы видим детали, стадийность заболевания. Если своевременно провести лазерное лечение, то процесс регрессирует. Если мы этого не заметим - ребенок будет слепым. И таких детей - слепых на оба глаза может быть до двухсот в год. В одном из интервью глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева пообещала, что каждая область в ближайшие годы получит ретинальные камеры. Надеемся на это.

В этом году были увеличены бюджетные расходы, почувствовала ли это офтальмологическая отрасль?

Почувствовала. Проводился тендер на закупку расходных материалов на операции для малообеспеченных людей и льготной категории - на 1,5 млн. грн. - для тяжелых пациентов с отслоением сетчатки, сложными катарактами, глаукомами. Также мы включены в перечень больниц, которые будут обслуживать «Евро-2012». Планируется выделить около 2 млн. грн. на подготовку отделения и операционного блока.

НАШУ СТРАНУ ЗНАЮТ ПО ИНСТИТУТУ ФИЛАТОВ В ОДЕССЕ



Есть ли в Украине специалисты, имеющие современные научные разработки мирового уровня?

Из известных специалистов в области современных лазерных технологий - это Наталья Владимировна Пасичникова, директор института имени Владимира Филатова в Одессе. Ее молодые коллеги известны в Европе - это Владимир Науменко, Андрей Король. На оперативных вмешательствах при врожденных катарактах специализируется Боброва Надежда Федоровна, руководитель детского центра института Филатова. В Киеве - это член-корреспондент медицинской Академии Наук Сергиенко Николай Маркович. Он имеет несколько известных в мире разработок моделей искусственного хрусталика. Профессор Кондратенко Юрий Николаевич - у него есть научные исследования при осложненных катарактах. Сук Святослав Анатольевич имеет уникальные публикации по лазерным технологиям, они признаны в Америке. Я выступил соавтором этой разработки. Есть разработки в Харькове - профессор Павел Андреевич Бездетко - занимается научными разработками в офтальмологической фармации. И многие другие.

На сегодня единственный институт, по которому знают Украину - это институт имени Филатова в Одессе. Это академический институт, где лечебный процесс обязательный, но главная его задача - изучение актуальных проблем офтальмологии и разработка современных методик лечения.

Если относительно практики - это Центр микрохирургии глаза в Киеве, где 96% хирургической активности: из 100 пациентов - 96 оперируются.

К нам приходят самые сложные пациенты - с осложненными катарактами, запущенными глаукомы, травмами. Много пациентов с отслоением сетчатки. К сожалению, сейчас много этой патологии. В этом году планируем открыть еще одно отделение по лечению отслоения сетчатки. Подготовили специалистов, которые на европейском уровне оперируют эту патологию. Дорогостоящее не только оборудование, но и подготовка хирурга, на которую нужно от 7 до 8 лет.

ВСЕ СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ УХУДШАЮТ ЗРЕНИЕ

Какие глазные патологии лидируют в Украине?

Среди патологий, приводящих к инвалидности, на первом месте - глаукома, на втором - сосудистая патология, на третьем - травма глаза. Даже онкозаболевания - на 6-7 месте. Общая диспансерная группа по глаукоме - это около 250 тыс. человек. Столько же - невыявленной глаукомы. Около полумиллиона пациентов в год могут ослепнуть, если своевременно не диагностировать болезнь и не провести профилактические мероприятия. Люди забывают, что в 40 лет должны идти к офтальмологу - измерить внутриглазное давление и проверить остроту зрения.

Ничего страшного в диагнозе глаукома сегодня нет. Если в 40 лет врачи обнаружили признаки первичной глаукомы, и если лечиться, человек будет видеть еще 40 лет. Если не лечиться, можно потерять зрение за 10-12 лет.

Есть проблема, когда больные с глаукомой капают глаз каплями год-полтора, потом оставляют лечения или меняют капли на более дешевые. Как следствие потом слепнут.

Другая опасная болезнь - сосудистая патология глаза. Все сосудистые заболевания организма приводят к ухудшению зрения. Это гипертоническая болезнь, которой болеет 50% людей после 45 лет. При повышенном давлении сосуды не выдерживают напряжения - становятся хрупкими, и человек теряет зрение. При сахарном диабете из-за избытка сахара разрастаются сосуды, так же и в глазу. Чем больше сахара в крови - тем выше вероятность ослепнуть. Если своевременно мы видим, что начинают разрастаться сосуды, мы их привариваем и удерживаем ситуацию под контролем. Если у пациента запущенная стадия, тогда мы уже ничем не можем помочь, только снимаем болевой синдром.

БОЛЬШИНСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ - ВЕРУЮЩИЕ ЛЮДИ

В вашем кабинете много икон. Помогает Вам вера в медицинской практике?

Иконы дарят священнослужители, люди, которых мы лечим. Мы уверены, что благодать Господня с нами. В больнице небольшой процент осложнений, и слава Богу, не умирают пациенты. Наверное, потому что за нас молятся. Вы видите иконы Божьей Зимненской, Споручницы грешных, Почаевской, Подольской... И я хочу сказать, что они очень быстро меняются. Здесь нет Пантелеймона Целителя. Так как он здесь долго не задерживается - я часто дарю эту икону детям.

Перед сложными операциями читаете некую особую молитву?

Большинство офтальмологов - верующие люди. А если забудешь прочитать - начинаются осложнения. В кабинете Владимира Филатова висела икона Пантелеймона Целителя. Когда он шел в операционную, то зажигал лампадку, читал тропарь. А после операции благодарил Бога. Он был прихожанином церкви Андриана и Натальи на Французском бульваре в Одессе. Православное корни в офтальмологии глубоки.

Знаете ли вы случаи, когда по вере люди прозревали?

Мы организовали кабинеты по профилактике слепоты при Зимненском женском монастыре на Волыни, в Головчинцах - в Хмельницкой области. Там оказываем помощь и детям, и всем нуждающимся. Настоятельница Зимненского монастыря рассказывала, что был случай, когда в храм привели ребенка с врожденным пороком зрения. После того как родители приложили ребенка к иконе Матери Божьей Зимненской, он прозрела.

ЧЕЛОВЕКУ НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ НА СОЛНЦЕ

Что вредно для наших глаз? Несколько советов от главного офтальмолога...

Вредны для наших глаз все внешние факторы - телевизор, кондиционер, плохая экология, Солнце ... Человеку нельзя смотреть на Солнце. Летом нельзя смотреть на Солнце в зените. Оно чрезвычайно активное и фокусируется на сетчатке глаза. Дети смотрят на солнышко, а 6 секунд достаточно, чтобы получить ожог сетчатки. Надо приучать детей к солнцезащитным очкам - это элемент гигиены. Затемнение очков должно быть от 30 до 70 процентов. В среднем - 60-70 процентов. Если нет очков - надо смотреть на горизонт. И через 35-40 минут глаз самозахищаеться.

Могу также дать хороший совет для людей, работающих за компьютером. В мониторе имеется функция выбрать фон. Синий фон раздражает сетчатку, он токсичен, а зеленый - физиологический. Лучше читать с серого или зеленого фонов. И мигать глазами 18 раз в минуту, тогда глаз увлажняется. Всемирная организация оптеометристив рекомендует через каждые 2 часа работы за компьютером капать в глаза искусственную слезу.

Беседовала Анна Горпинченко.