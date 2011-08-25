Какие женщины полнеют чаще всего

Женский характер и темперамент поможет определить, склонна ли девушка к появлению лишних килограммов или нет, а также к каким заболеваниям у нее есть предрасположенность. К такому выводу пришли ученые.

Они уверены, что эмоциональные девушки чаще набирают лишний вес. Помимо импульсивности, женщины обладают положительными чертами характера - надежностью и ответственностью.

Им сложно отказаться от предложенного пирожного или шоколадки, потому что они не представляют свою жизнь без сладостей. Таким женщинам потребуется сила воли и выдержка для того, чтобы придерживаться строгой диеты и регулярных физических нагрузок.

Специалистами из Института питания было установлено, что на набор лишнего веса действительно влияют некоторые черты характера. Очень часто добропорядочность, открытость, душевность и чувствительность не помогают жить дамам, а только мешают им, в частности, в борьбе с лишним весом. Конечно, появление лишних килограмм напрямую связано еще и с возрастом женщины.

С годами представительницам прекрасного пола становится все труднее избавляться от лишнего веса. Если вы привыкли рисковать и всегда проявляете мужество и смелость, вы также рискуете попасть в группу женщин, склонных к ожирению. Никогда не полнеют только жестокие и агрессивные женщины, привыкшие идти к своей цели любыми способами.

wherewoman.ru