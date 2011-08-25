Маски красоты от известной актрисы Голливуда

Секс-символ индийского кино и самая высокооплачиваемая звезда Болливуда Айшвария Рай блистает и в Голливуде. Визитная карточка актрисы - копна длинных блестящих волос, белоснежная кожа и тонкая талия. В одном из недавних интервью Айшвария признается, что еще в детстве бабушка научила ее, как отбеливать кожу и ухаживать за волосами.

Западный мир возвращается к натуральному образу жизни - в моде эко-стайл. Все передовые косметические производители непременно включают в состав своих кремов растительные экстракты и масла, а в Индии многие красавицы с детства привыкли сами делать для себя косметику из подручных натуральных средств. Единственный минус такой косметики - хранится она недолго.

"Моя бабушка была женщиной исключительной красоты, - поделилась Айшвария. - Когда я была маленькой, то смотрела на нее и мечтала вырасти такой же красивой, как она. Возраст над бабушкой был не властен. В 40 лет она выглядела как двадцатилетняя девушка, в 70 лет тянула едва на 45. У бабушки в спальне было много вкусно пахнущих баночек и пузырьков, которые меня манили. Я часто украдкой наказывала на себя бабушкины кремы и парфюм, чтобы вырасти красивой. Когда я подросла, она научила меня готовить косметику по ее рецептам, которые ей достались от ее бабушки. Собственно, я до сих пор пользуюсь масками собственного изготовления и могу поделиться с вами своими секретами, а также рецептами, которые посоветовал мне мой косметолог".

Маски для лица

У большинства индианок жирный или смешанный тип кожи: кожного сала выделяется много, в Т-образной зоне появляются воспаленные прыщи и жирный блеск. Самое эффективное средство по уходу именно за этим типом кожи - маска из лимонного сока с творогом, приготовленная в домашних условиях.

Смешайте столовую ложку сока и столовую ложку творога, нанесите на лицо, через некоторое время смойте теплой водой. Сузить расширенные поры и очистить их также поможет яичный белок. Его наносят на кожу на 15 минут, а затем смывают теплой водой, в которую добавлен лимонный сок.

Еще один рецепт от Ашварии Рэй - омолаживающая маска для лица для жирной/комбинированной кожи: 1 ст.л. свежих дрожжей, 1 ст.л. йогурта (или сметаны), 1 ч.л. пищевой соды, 1 ст.л. теплой воды.

Смешайте все ингредиенты и нанесите на предварительно очищенную кожу лица и шеи. Оставьте на 15 минут. Не нужно ждать, пока маска высохнет окончательно. Смойте теплой водой и нанесите увлажняющий, но обезжиренный крем или гель для лица. Дрожжи глубоко очищают поры кожи, а сода снимает воспаление.

Еще одна маска с омолаживающим эффектом: 2 ст.л. жидкого меда, полстакана сметаны, 1 ч.л. цедры грейпфрута. Смешайте все ингредиенты и нанесите на очищенную кожу лица и шеи. Оставьте на 15-25 минут. Смойте маску 1 стаканом холодного черного чая. Мед отлично очищает и разглаживает кожу, а также придает ей сияние, сметана или йогурт смягчают и увлажняют, грейпфрут тонизирует и витаминизирует кожу.

Айшвария признается, что у нее кожа часто становится чувствительной: от косметики, перемены климата, жесткой воды... На ней появляются покраснения и воспаления. Актрису спасает следующая маска для лица: 3 ст.л. меда, 10 капель лимонного сока или 1 ст.л. морковного сока или натертой на мелкой терке моркови, 1 охлажденный огурец, разрезанный на тонкие ломтики.

Еще одна маска с омолаживающим эффектом: помидоры, огурцы и тыкву измельчить и перемешать, затем нанести на лицо на 10-15 минут и смыть теплой водой.

Питательная маска: измельченные сливы или абрикосы наносят на лицо на 10 минут.

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