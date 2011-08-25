Арбузная диета

Правила арбузной диеты нехитрые. Самое главное - правильно рассчитать количество съеденного арбуза.

Главная формула арбузного похудания: 1 кг арбуза на 10 кг массы тела в сутки. Диета довольно жесткая, так как все остальные продукты запрещены. Пить рекомендуется только негазированную питьевую воду и зеленый чай.

Что касается сроков диеты, то нельзя сидеть на ней дольше 5 дней. Такой срок - оптимальный для избавления от шлаков, ненужных солей и лишней воды.

Не каждый может есть целую неделю только арбузы, поэтому существует вариант диеты с поблажками. Согласно этой диете, к каждому приему пищи можно добавлять до двух кусков ржаного хлеба. Крайний предел такой диеты - 8 дней.

Чтобы закрепить полученный результат, необходимо правильно выйти из арбузной диеты. Для этого нужно есть нежирные белково-углеводные продукты в течение 10 дней после ее окончания. Разрешается есть фрукты и овощи в любом виде, крупы, курицу, сыр, яйца.

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