Клубный наркотик останавливает рост раковых клеток

Сотрудники Университета Бирмингема заявляют: таблетки “экстази” способны воздействовать на раковые опухоли, сообщает “NEWSru Israel”. В течение шести лет ученые исследовали влияние метилендиоксиметамфетамина на раковые клетки. Результатами своих изысканий они поделились на страницах журнала Investigational New Drugs.

Итак, исследователи утверждают, что так называемый клубный наркотик “экстази” имеет право претендовать на звание нового лекарства от онкологических заболеваний крови. Надо сказать, специалисты узнали о чудесном свойстве наркотика останавливать рост раковых клеток еще в 2006 году. Но работала лишь очень высокая, смертельная для человека концентрация соединения.

Все шесть лет вместе с коллегами из Университета Западной Австралии ученые пытались создать метилендиоксиметамфетамин, отличающийся эффективностью и безопасностью. В тоге была получена новая формула. Она оказалась в сто раз токсичнее для рака по сравнению с прежней, что позволяло уменьшить дозировку препарата. “Экстази” новой формулы прикрепляется к жирной оболочке раковых клеток, растворяя ее и приводя к гибели. Эксперимент показал: соединение гарантировало 100%-ю гибель раковых клеток при лейкемии, лиоофме и миеломе.

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