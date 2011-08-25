Классические симптомы инфаркта

Острая боль в груди еще не говорит о сердечном приступе, а настоящий инфаркт может протекать почти безболезненно, пишет журнал Annals of Emergency Medicine.

Ученые проанализировали данные по 3.306 пациентам (57% женщин), поступившим в отделение неотложной помощи больницы при Университете Пенсильвании с жалобами на боль в груди. Средний возраст больных составил 51 год. Уровень боли оценивался по десятибальной шкале, исходя из записей в медицинской карте. Все выжившие пациенты находились под наблюдением в течение 30 дней с момента поступления.

По результатам исследований, вероятность развития инфаркта миокарда у пациентов с самой сильной болью в груди была такой же, как у больных со слабыми болевыми ощущениями. Боль, длящаяся более часа, тоже оказалась ненадежным диагностическим признаком.

«Если боль в груди не очень сильная, это еще не значит, что у вас нет инфаркта», — объясняет руководитель исследования Анна Мария Чан (Anna Marie Chang). «Любая боль в груди должна быть причиной для беспокойства, поскольку определенно говорит о серьезных проблемах со здоровьем. Необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», — поддерживает доктора Чан врач скорой помощи Джеймс Фельдман (James Feldman) из Бостонского медицинского центра.

Среди классических симптомов инфаркта — боль или давление в груди, одышка, тошнота, рвота, головокружение. Однако боль при инфаркте может также отдаваться в грудь, руку, челюсть, спину или живот.

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