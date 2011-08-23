Семь секретов борьбы с аппетитом

Август - самый благоприятный месяц для похудания. Во-первых, можно взять отпуск и заняться собой. Во-вторых, в изобилии овощи, фрукты и ягоды - лучшие союзники в этом деле. В-третьих, погода позволяет много двигаться. В-четвертых, раньше у славян год начинался с 1 сентября, а Новый год - вдохновляющий повод начать новую жизнь. Вам еще недостаточно аргументов?

Лучшие друзья девушек

Наши лучшие друзья - овощи, фрукты и ягоды. Посчитаем плюсы. Первый - это вкусно. Из нехитрого набора продуктов можно приготовить не только сотни аппетитных салатов, но и множество горячих блюд, супов, десертов.

Второй плюс - малокалорийно. Можно съесть ведро огурцов, тазик зелени и корзинку томатов - и как будто ничего не ел. Можно день просидеть на одном арбузе - и при этом худеть и промывать организм.

Третий плюс - улучшается работа кишечника, а значит - и цвет лица, и вообще вид и свойства кожи.

И, наконец, четвертый - не грызет неугомонная совесть, которая всегда полузадушенно шипит, когда съешь лишний ломтик ветчины или пирожное.

К традиционному набору для летней диеты (овощи плюс фрукты) в последние годы диетологи все настойчивее добавляют ягоды, особенно лесные - чернику, бруснику, клюкву, морошку. Выяснилось, что в них содержатся вещества (антиоксиданты и антоцианы), которые омолаживают клетки, улучшают состав крови, снабжают нас микроэлементами. Но и доморощенные смородина и крыжовник тоже не испортят августовской диеты.

Отравленные водой

В последнее время модной стала так называемая водяная диета. Это, собственно, никакая не диета, а просто увеличенное потребление воды. Каждый раз, как захочется есть, надо выпить 50-100 г воды, а за день выпивать не менее 2 литров вдобавок к обычному потреблению жидкостей. Аппетит уменьшается - вы худеете.

Многие дамы увлеклись этим на первый взгляд простым и легким способом похудеть. И действительно худеют. Но такой метод и сам по себе вызывал вопросы: избыток воды вместо питания, во-первых, разжижает желудочный сок и тем самым замедляет переваривание пищи. Во-вторых, серьезно нагружает почки. В-третьих, вполне может нарушить водно-солевой баланс в организме, что плохо для сердца, головного мозга и сосудов... Но доводы разума на женщин, озабоченных красотой, действуют плохо.

Может быть, их образумит печальный пример англичанки Доун Пейдж. 52-летняя дама в 2001 году по совету своего диетолога начала ежедневно выпивать по 2,2 литра воды в дополнение к обычному потреблению и сократила количество соли в пище в надежде похудеть. Через несколько дней у нее начались тошнота и рвота, а потом разразился настоящий эпилептический припадок.

В больнице врачи сказали, что он вызван нарушением водно-солевого баланса, то есть отравлением... водой. От смерти Доун спасли, но у нее развилась эпилепсия с нарушениями речи и интеллекта. Многолетнюю судебную тяжбу она выиграла - получила 1,6 млн долларов. Но вот здоровье вернуть уже не получится. Так что поосторожнее с водой.

Три салата, два притопа

Если вы лелеете надежду, что летняя фруктово-овощная диета сама по себе гарантирует похудание и обновление организма, то забудьте об этом.

То есть прибавки-то к весу точно не будет, но чтобы расстаться с тем, что уже накоплено непосильным застольным трудом, этого мало. Надо еще и много двигаться. Но, согласитесь, свежим летним утром или теплым летним вечером это даже в удовольствие - пройти пешком пару-тройку остановок до метро, пробежаться в парке, поиграть в теннис на даче или, наконец, освоить стиль баттерфляй на речке.

Пользуйтесь летом на всю катушку, зимой выбраться на пробежку или в бассейн будет куда труднее и ленивей. Тем, кто терпеть не может бегать, не умеет играть в теннис или волейбол, кто боится речной воды, можно порекомендовать простую и тяжкую физкультуру для балерин. Съели салатик - постойте полчаса у стеночки, не прикасаясь к ней никакими частями фигуры. Очень помогает от живота.

Хотите худеть - пишите!

Американцы наблюдали за 1700 толстяками, которые хотели похудеть. Две группы одинаково следовали рекомендациям диетологов, ходили на психологический тренинг, занимались физкультурой. Но одной из них психологи велели вести дневник, в который записывать все, что они слопали за день. Вторая половина дневников не вела.

Автор исследования доктор Дж Холлис заметил, что чем больше и подробнее испытуемые ведут дневник, тем быстрее они худеют. Через полгода группа, ведущая дневники, похудела в два раза больше, чем их товарищи по исследованию, дневников не писавшие. Из этого психологи сделали вывод: записи в дневнике дисциплинируют желающих похудеть, стали своего рода внутренним контролером.

Чтобы не отступить с завоеванных позиций, запомните секреты подавления аппетита:

Никогда не сидите долго за накрытым столом: поели - и вышли. Чем дольше сидите, тем больше съедите.

Очень хорошо, если в середине обеда или ужина вас кто-то или что-то отвлечет: телефонный звонок, нежданный визит, интересный сюжет по ТВ. Вернувшись к тарелке, вы обнаружите, что уже сыты - это сигнал о еде дошел наконец до мозга. Может, стоит делать такой перерывчик?

На первый позыв голода лучше ответить не супом и не вторым, а овощем или фруктом - потом точно съедите меньше.

Аппетит снижают мята, петрушка, сливы, инжир - в виде отваров. Достаточно выпить полстакана любого - голодные спазмы желудка утихнут.

Снижает аппетит чеснок - его стоит добавлять в овощной салат. Если, конечно, вам не предстоит потом общаться с начальством или целоваться. Впрочем, запах чеснока можно отбить несколькими веточками петрушки или ломтиком лимона, разжеванными после еды.

Стакан овощного сока или минералки, выпитый мелкими глотками перед едой, уменьшат съеденное на треть.

Избегайте жгучих приправ, пряностей, острых закусок, кофе - того, что подхлестывает аппетит и вызывает усиленное выделение пищеварительных ферментов.

newsland.ru