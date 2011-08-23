Свежевыжатые соки полезнее фруктов?

Фруктовые соки более полезны для организма, чем соответствующие фрукты, сообщают французские ученые.

Исследователи из Университета Монпелье (Франция) провели эксперимент на животных и сравнили антиоксидантные свойства фруктов и их соков. Для этого хомячков кормили пищей, способствующей развитию атеросклероза, и давали виноград, виноградный сок, яблоки и яблочный сок.

Выяснилось, что соки более полезны, чем соответствующие фрукты. Они эффективнее защищают организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше всего с атеросклерозом борется сок красного винограда, затем сам красный виноград, на третьем месте - яблочный сок, на четвертом - яблоки. Причем, в соке красного винограда антиоксидантов в 2,5 раза больше, чем в яблочном соке.

vecherniy.kharkov.ua