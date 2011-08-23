Как избежать инфицирования вирусом герпеса

По данным Всемирной организации здравоохранения герпес, одно из наиболее распространенных вирусных заболеваний, есть практически в каждом человеке.

К 12-летнему возрасту 90% людей уже инфицировано вирусом герпеса 1-го типа (лицевой герпес). К остальным зараза прилипает позже, уже во взрослой жизни.

Входными воротами для инфекции были и остаются микротравмы кожи, слизистых оболочек, коньюнктивы глаз. Проникнув по нервным окончаниям в симпатические ганглии (старейшие образования нервной системы человека), вирус устраивается там на всю жизнь.

Затаившись в нервных узелках, он терпеливо ждет своего часа и как только этот час пробьет (переохлаждение, стресс, ослабление иммунитета) на коже появляются чрезвычайно болезненные пузырьки и язвочки.

Но одни носят в себе вирус годами и не болеют, а другие регулярно подвергаются сильнейшим 2–3-недельным атакам герпеса, когда температура повышается чуть ли не до 40 градусов, увеличиваются и болят лимфатические узлы.

Герпес может протекать под маской самых разных болезней, например, цистита или молочницы. Традиционные антибиотики и противогрибковые препараты, эффективные при этих заболеваниях, абсолютно бесполезны в случае герпеса. В сочетании с папилломовирусами определенных типов, генитальный герпес становится одним из факторов возникновения рака шейки матки у женщин и рака простаты у мужчин.

Вирус простого герпеса 1-го типа вызывает «лихорадку» на губах. Он же может поражать глаза, гортань и глотку (герпетическая ангина). Главная мишень вируса простого герпеса 2-го типа - половые органы. Еще совсем недавно герпес лица и генитальный герпес, поражающий мочеполовую систему, жили сами по себе, то сегодня, когда понятие оральный секс известно каждому школьнику, сферы влияния вирусов смешались.

Болезнь цитомегалия, ослабляющая иммунную систему и приводящая к тяжелой патологии беременности и новорожденного - тоже одна из ипостасей герпеса. Подхватившие герпес Зостера могут получить одно из двух «удовольствий»: дети — ветряную оспу, взрослые - опоясывающий лишай.

Последний кроме сильнейших кожных высыпаний дает осложнение в виде воспаления нервного узла, в котором вирус «спал» с того момента, как пролез в организм в детском возрасте. Правда, кожа-то заживет (если ее хорошо лечить - через две недели, плохо - через два месяца), а вот боль может остаться на долгие годы.

Герпес, как и ВИЧ, подавляет клеточный иммунитет, размножаясь в клетках белой крови, лейкоцитах и лимфоцитах. Как только те перестают работать, защитные силы организма ослабевают, вирус еще больше размножается.

Избежать инфицирования вирусом герпеса практически невозможно. Ведь обладатель герпеса может быть заразен не только в те моменты, когда вирус обнаруживает себя высыпаниями на коже и слизистых. Иногда инфекция вообще никак не проявляется, а вирус тем не менее выделяется со слюной, спермой, секретом шейки матки.

Если женщина с «лихорадкой» на губах сделает чистку лица, то вирус с губ может попасть в каждую пору, вычищенную косметологом. И начнется герпес всего лица. Он может вызывать сильнейшие боли по ходу веток тройничного нерва - в ушном проходе, в челюсти, болевой синдром по типу шейного радикулита и стенокардии.

Герпес половых органов иногда способен спровоцировать жуткие боли в области тазового сплетения у женщин и в промежности у мужчин. И когда такие проявления видят врачи, которые не знают особенностей вируса, то начинают лечить не от него, и история может сильно затянуться.

Современные методы ДНК-диагностики способны обнаружить частицы вируса и с высокой точностью сказать, есть ли в вашем организме этот «зверь». А вот сведений о том, насколько он активен, не дадут. Для этого делается специальный посев на вирус. Беременным женщинам или только планирующим стать мамами рекомендуют делать именно такие анализы.

Вариант развития событий зависит от того, насколько сильна у человека иммунная система. Если герпес обостряется снова и снова, значит, в линии обороны организма появилась серьезная брешь.

Так что, самый лучший, дешевый и доступный способ укрепления организма - здоровый образ жизни. Если защитные силы совсем ослабели, врач может порекомендовать препараты, стимулирующие выработку собственного интерферона.

И самое главное - надо устранить причину, которая сбила иммунитет. Выйти, наконец из состояния стресса, отдохнуть, правильно питаться. Словом, позаботиться о себе.

Тем, у кого лихорадка на губах или половых органах возникает регулярно, чаще 3–4 раз в год;

родителям, имеющим герпес, у которых в семье есть маленький ребенок;

тем, у кого хотя бы однажды появился герпес глаз;

детям с частой лихорадкой на губах, под носом, в носу;

генитальный герпес надо лечить в любом случае, особенно женщинам, готовящимся к беременности

newsland.ru