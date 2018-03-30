Аборт глубоко разрушает психику женщины

С австрийским психотерапевтом Розой Штуммер беседует Гжегож Гурны. - Вы врач и помогаете людям, которые страдают от постабортного синдрома. Что же это такое — ПАС, постабортный синдром?

— Этот синдром описан в медицине как комплекс многочисленных симптомов. Было обнаружено, что после аборта у женщин наблюдаются классические симптомы телесного, психосоматического, а также психического характера. Сначала появляются телесные симптомы: кровотечения, разные инфекции и повреждения матки. Их следствием могут быть не только менструальные нарушения, но и выкидыши, и преждевременные роды. Иногда эти следствия сказываются не сразу, а через несколько лет после аборта. В моей врачебной практике были случаи, когда через даже 20 лет после аборта у женщин обнаруживали рак груди или другие виды онкозаболеваний. Хроническое, постоянно подавляемое, ощущение вины ведет к ослаблению иммунитета, который увеличивает возможность возникновения злокачественной опухоли. Если был сделан аборт в конце третьего триместра беременности, то концентрация эстрогена в крови многократно превышает их средний уровень. Эстроген стимулирует рост и деление клеток в груди. При нормальном течение беременности на 32 недели эти железы начинают дифференцироваться, появляются молочные канальцы, что защищает женщину от рака груди. Когда аборт осуществляется в первом триместре беременности, достоверность возникновения злокачественной опухоли очень высока, особенно, если в семье раньше отмечались онкозаболевания, или если аборт сделала молодая девушка, которая позже употребляла противозачаточные таблетки. Что касается психосоматических следствий, то женщины часто жалуются на нарушение в сфере сексуальности. Кроме того, у них без видимой на то причины часто возникают боли внизу живота, а также мигрень, нарушение сна и ночные кошмары. Эти признаки есть у каждой женщины после аборта. Наибольший перечень составляют психические последствия аборта. Часто это огромное ощущение вины и сожаления, признаки внутренней эмоциональной смерти, душевной пустоты, депрессия, ощущение страха, низкая самооценка, агрессия без причины, употребления алкоголя и даже наркотиков. От безвыходности у некоторых женщин появляются мысли о самоубийстве. Возникают также проблемы с партнерами. Часто женщины стремятся опять забеременеть, надеясь, что новая беременность заменит потерянного ребенка. Это лишь некоторые признаки. К этому следует добавить частое изменение настроения, слезы и раздражения по каждому поводу (например, из-за шума пылесоса).

— К Вам обращаются только женщины, которые сделали аборт, или этот синдром касается также и других людей? — Ошибочно было бы думать, что аборт задевает только женщину и погибшего ребенка. Большинство людей не осознают, что аборт оказывает влияние на все общество. Задевает он и родителей, которые, по-видимому, желали иметь ребенка или, возможно, ничего не знали об аборте, и которые позже чувствуют, что им кого-то не хватает. Это ощущение печали, потеря способности радоваться жизни и ни чем необъяснимое невезенье. Результаты исследований американских врачей свидетельствуют, что страдают также братья и сестры не рожденного ребенка. Канадский ученый Ф. Ней пришел к выводу, что существует сильная связь между абортом и плохим обращением с детьми. В результате аборта женщина страдает от нереализованного материнства. Даже через много лет после аборта она может неправильно понимать потребности своих детей и плохо реагировать на них: это действует как своеобразная блокада между матерью и ребенком. В результате страдает от этого ребенок. У таких детей заостренно ощущение страха, они боятся даже на шаг отойти от матери, не способны радоваться жизни. Их всю жизнь преследует сильный страх. В детстве они склонны к агрессивному поведению относительно родителей или авторитетов вообще, или их агрессия направлена против себя самих в форме суицидальных наклонностей. Став взрослым, такой человек не способен создать крепкий супружеский союз. Согласно статистическим данным, такие люди впоследствии сами одобряют аборт. Они не в состоянии любить детей, потому что сами не были любимы, желанными и принятыми своими родителями. Возникает замкнутый круг, в этих семьях осуществляется все большее количество абортов, и это продолжается из поколения в поколение. Если учесть еще и пренебрежение детьми и плохое обращение с ними, то понятно, что все это может привести к вымиранию целых народов. Если мы представим как много женщин, сделавших аборт, сколько детей пережили смерть своих братьев и сестер, можем представить себе общую атмосферу в роду. Это - культура смерти в обществе, в котором никто не верит друг другу, в котором нет стабильного отношения между людьми, нет доверия в семье, между партнерами, между родителями и детьми. Это может привести к возникновению очень сильных разрушительных тенденций.

— Какой процент женщин, которые сделали аборт, страдают от упомянутого постабортного синдрома? — Из своей врачебной практики могу сделать вывод, что не меньше 70% женщин страдают от ПАС явно. Об остальных женщинах, которые, казалось бы, не страдают от постабортного синдрома, можно сказать, что они оттесняют «состояние ПАС» в подсознание. Рано или поздно он проявляется у каждой из этих женщин. Судите сами: невозможно вот так просто выйти на улицу и убить человека без каких-либо последствий для своей психики, своего самочувствия, своей совести. Подобное происходит и с женщиной: она не может убить ребенка без последствий для своего будущего жизни, своей психики, поскольку подсознательно знает, что сделала убийство.

— Как можно помочь такой женщине? — Помочь можно только тому, кто ищет помощи и внутренне готов встретиться лицом к лицу с истиной, отбросив всякую ложь об аборте, о том, что это не был еще ребенок. Женщины, как правило, глубоко поражены, когда узнают, что на третьей неделе беременности у ребенка уже билось сердце, были уже пальчики, ступни. Сначала это сильный шок для матери, но она должна принять этот факт и признать, что это был ребенок. Признание этого является решающим шагом: «Да, это был ребенок. Да, я сделала это». Женщина должна признать свою вину. И только тогда, когда она признает, что сделала что-то плохое, наступит примирение. Это примирение должно быть относительно всех: Бога — Подателя каждой жизни, ребенка — как жертвы, всех людей, которые принимали участие в аборте или что способствовали ему. И, наконец, женщина должна простить себе самой. Эти четыре шага обязательные.

— Какой первый шаг?

- Здесь, в Вене, мы советуем женщинам всех вероисповеданий молиться, Бог всегда выслушает. Он не пренебрегает сердцем, готовым раскаяться. Когда мы молимся с женщинами, часто оказывается, что они не молились уже больше 20 лет. Они не знают, что такое исповедь. Им нужно все объяснять, и даже подсказывать, что говорить на исповеди. В молитвах мы просим Бога о прощении, независимо от вероисповедания. Если женщина искренне сожалеет и раскаивается, она получит прощение. И это сразу же по ней видно. Она опять может спать, радоваться — начинается процесс исцеления. Бог великодушен, и нет такой вины, которая была бы настолько большой, что Он не желал бы ее простить.

— Второй шаг — это.

— .. примирение с ребенком. Один священник из Вены составил для нас специальную молитву, в которой мы сначала просим о Божьей защите. Позже мы предлагаем женщине поблагодарить Бога свою жизнь, за жизнь ребенка, за призвание материнства. Потом женщина говорит: «Боже Всеблагий, сегодня я решаю принять материнство. Благодарю Тебя за моего ребенка, принимаю его. С сегодняшнего дня начинаю разговаривать с ним и просить его о прощении». Также мы всегда просим Господа, чтобы женщина узнала имя ребенка. И чаще всего женщины чувствуют, кем был нерожденный ребенок – мальчиком или девочкой, узнают его имя, поскольку Бог с самого начала обращается к человеку по имени.

— И тогда приходит время предпринять третий шаг. — Когда женщина уже примирилась с ребенком, мы советуем ей просить прощения у всех тех, кто мог радоваться ребенку, по-видимому, у его отца, тети, возможно, у своего будущего партнера. Женщина также должна простить всем тем, кто способствовал этой ее боли, кто оставил ее, кто не помог ей, кто заставил сделать аборт. Она должна простить также врачу, который делал аборт, и всем тем, кто ему в этом помогал, а также политикам, которые одобрили закон о прерывании беременности и т.д.

— Что же дальше?

— Дальше мы просим Бога о крестной благодати. Нельзя окрестить мертвого ребенка. Однако в данном случае это не таинство, но желание крещения, которым первые христиане крестили своих умерших предков. Женщины испытывают тоску о крещении ребенка. Эту тоску нужно принести Богу в жертву и просить о крестной благодати. Конечно, эти дети никогда не грешили, но они должны быть очищенные крестной водой от следствий первородного греха. Об этом мы и просим в молитве. Обычно мы делаем это торжественно, зажигаем крестильную свечу, произносим символ веры. Во время крещения мы отдаем ребенка под покров Богородицы. Просим о любви, которой уже не может дать ребенку его мать. Просим, чтобы ее заменила Матерь Божья, а со стороны отца — святой Иосиф. Просим также просим прощения у Ангела Хранителя и, чтобы он принес ребенка к Богу, пред Лицо Божее в небесах. Потом наступает очень важный момент — мы просим о духовном исцелении женщины, просим Иисуса, чтобы положил на нее Свою руку и полностью исцелил, особенно ее материнство и женственность, а также освободил ее и всю семью от духа смерти, от всех негативных ощущений, которые обрушились на семью в результате совершенного аборта. Потом предлагаем женщине благословить своего ребенка и отдать ее Богу. Мы говорим женщине, что каждый раз, когда она принимает Святое Причастие, она находится в максимальной близости к своему ребенку.

— Вы сказали, что последний шаг — это прощение себя самой.

— Очень важно постараться понять, что стало причиной аборта. Часто оказывается, что это – последствия неблагополучного детства, что девочку не любили, не считались с ее потребностями, не выслушивали. Она сама и ее жизнь не были оценены должным образом. Мы просим Иисуса о том, чтобы Он исцелили ее от негативных воспоминаний детства. Если женщина ведет беспорядочную половую жизнь, мы советуем, чтобы она просила Бога об исцелении всей ее жизни, ее личности в целом. Те женщины, которые искренне раскаиваются и возобновляют свою веру, переживают наибольшее исцеление. Бог долготерпелив и милосерден. А если Бог им простил, они могут простить также себя.

— Вы психолог, занимаетесь психотерапией, но в Ваших высказываниях все время звучит религиозный мотив.

— Только через много лет я поняла, что женщина, которая хочет сделать аборт, абсолютно сознательно отдаляется от Бога, то есть, живет во тьме. Многие женщины не в состоянии самостоятельно примириться с Богом. После такой духовной смерти, хотя они и продолжают жить физически, им нужная помощь и молитва других людей. Я не представляю себе работы с теми женщинами, которые отбрасывают веру у Бога. Ведь здесь речь идет о двух проблемах: о потере ребенка, его смерти и о вине женщины. Медицина и психотерапия не в состоянии устранить их полностью. Это может сделать лишь Бог.

— Может ли страдать женщина от ПАС, если она избавилась ребенка иным способом? — Действительно, нужно обязательно подчеркнуть, что не только хирургический аборт убивает ребенка, но также применение контрацептивов — таких, как внутриматочная спираль или противозачаточные таблетки. Врачи, к сожалению, не говорят женщинам о том, что эти средства — абортивные и сдерживают вживление плода в матку. Оплодотворение происходит в полости яйцевода. От 7 до 11 дней (иногда больше) необходимо для того, чтобы ребенок прошел путь от яичника к матке и там устроил себе «гнездышко», вживился. Употребление противозачаточных таблеток приводит к тому, что слизистая оболочка матки — в нормальном состоянии очень плотная, чтобы ребенок мог надежно в нее вживиться, — становится плоской, тонкой, разрушается. Ребенок не может найти себе места в матке и погибает. Женщина не знает, был у нее ребенок или нет, не знает, сколько детей она убила. При длительном использовании внутриматочной спирали или противозачаточных таблеток у многих женщин появляются психические проблемы, в первую очередь депрессия. Конечно, здесь ответственность лежит на врачах, которые не информируют женщин о последствиях, — и контрацепции и прерывания беременности. Я думаю, что врачи, которые делают аборты, чувствуют свою вину. Здесь речь идет о коллективной вине врачей, которую им очень не хочется признавать. В Австрии, например, аборты узаконили 25 лет тому назад — можно себе представить, сколько за это время пострадало женщин и их семей. Врачи разделились: одни признают моральный аспект проблемы, а другие — нет.

http://www.noabort.org.ua