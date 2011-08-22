Авокадо против старости

В мире их насчитывается более четырехсот: от маленьких - величиной со сливу, до больших - весом до килограмма! Впрочем, ни те, ни другие к нам не завозят: на экспорт обычно идут экземпляры среднего размера. Одни из них одеты в мягкую, нежную и гладкую зеленую кожицу, другие - в грубую и морщинистую темную кожуру. Пусть вас это не смущает: на вкус и содержание полезных веществ фактура оболочки плода не влияет.

Выбираем правильно

Имейте в виду: зрелый плод должен быть немного мягким (кожура чуть-чуть проминается при надавливании). Попался твердый экземпляр? Не беда! Он прекрасно дойдет в контейнере для овощей. Спелый авокадо можно хранить в холодильнике 3–4 дня, а потом он пропадает.

Чтобы мякоть не побурела, извлекайте ее из кожуры - этой природной упаковки - прямо перед подачей на стол и сбрызгивайте лимонным соком.

Кстати, мякоть авокадо можно размять вилкой и намазать на хлеб или нанести на лицо. Вот уж действительно - два в одном: еда и косметика под зеленовато-бурой кожицей!

Ну очень калорийный!

Когда экзотический плод только появился на отечественных прилавках, некоторые худеющие барышни использовали его для разгрузочных дней и очень недоумевали: сижу-сижу на этом авокадо, ничего больше не ем, а вес только прибавляется! Еще бы - ведь это чистое масло в кожуре. Авокадо превосходит все другие фрукты по энергетической ценности: в 100 г - 120 ккал, вот почему он такой сытный и питательный! Тем, кто обременен избыточным весом, нужно отказаться от суперкалорийного плода или, по крайней мере, ограничить его.

Нарезали авокадо кубиками в салат? Не нужно заправлять его ни растительным маслом, ни майонезом - только лимонным соком сбрызните: жира в таком блюде и так предостаточно! Лишняя посуда тоже не понадобится - салатницей послужит половинка кожуры, из которой извлекли мякоть. Авокадо в чистом виде или в составе салатов - идеальный гарнир к рыбе и крабам.

Мексиканская оливка

Авокадо для мексиканцев - то же, что оливки для европейцев. Нежная ореховая мякоть на 2% состоит из белка и почти на треть - из чистого растительного масла, а вернее - из полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые снабжают энергией сердечную мышцу, оберегают сосуды от атеросклероза, способствуют усвоению жирорастворимых витаминов, в частности, А и Е (авокадо особенно богат ими). Остальное приходится на чрезвычайно важные для красоты и здоровья витамины группы В, С, РР, фолиевую кислоту, а также уникальный комплекс микроэлементов.

Они укрепляют иммунитет, обладают антистрессовым и косметическим действием - восстанавливают структуру волос, смягчают, увлажняют, питают, омолаживают кожу и весь организм в целом. Диетологи из Центра по изучению пищевых продуктов при Калифорнийском университете (США) обнаружили в авокадо глутатион - аминокислоту, защищающую от некоторых видов рака, и жироподобное вещество фитостерол, снижающий уровень холестерина в крови.

Защитный эффект

Печень Прометея выклевывал орел, но к утру она отрастала заново. Наверное, неподалеку от скалы, к которой был прикован древнегреческий герой, имелась плантация авокадо! Японские ученые обнаружили, что комплекс содержащихся в нем веществ обладает свойствами гепатопротектора - защищает этот орган от повреждения алкоголем, лекарствами, токсинами, жирной пищей и так называемыми экотоксикантами - ядами, попадающими внутрь организма из загрязненного промышленными выбросами воздуха, а также с водой и едой.

В грандиозном эксперименте участвовали 2200 жительниц Токио - не самого экологически чистого мегаполиса на планете! В течение полугода сто из них съедали по одному авокадо в день, другая сотня налегала на яблоки, третья сотня японок - на апельсины… Всего тестировалось 22 фрукта и овоща, но лишь авокадо зарекомендовал себя уникальным противоядием против неблагоприятных воздействий современной цивилизации и продемонстрировал стойкий омолаживающий эффект.

delfi.lv