В водопровод Копенгагена попала кишечная палочка E.coli

Жители ряда районов столицы Дании Копенгагена получили предписание в обязательном порядке кипятить водопроводную воду перед употреблением, после того как в ней был обнаружен недопустимо высокий уровень содержания кишечной палочки (E.coli), сообщает РИА «Новости».

Городские власти пока не могут определить точного источника заражения водопроводной воды. Вероятнее всего, бактерии попали в неё из дождевой воды, которая могла просочиться в водопровод Копенгагена во время сильных ливней, прошедших в датской столице за последние несколько дней.

По данным властей города, употребление некипячёной воды может привести к непродолжительной диарее, тошноте и рвоте. О пострадавших в результате заражения кишечной палочкой в городе информации не поступало.

Бактерия E.coli часто присутствует в кишечнике людей и теплокровных животных. Большинство ее штаммов безвредны, но некоторые штаммы, могут вызывать тяжелые болезни пищевого происхождения. Мутировавший штамм бактерии EHEC, вызвавший недавнюю вспышку кишечной инфекции в Европе, стал причиной гибели 50 человек.