Как похудеть с помощью "пяти горстей"

Для того чтобы зачать ребенка, Виктории Бекхэм с ее субтильным телосложением по совету врачей пришлось набирать вес. Малышка Харпер появилась на свет недавно - в июле, а певица уже снова начала избавляться от килограммов. Артистка, фигура которой сейчас в полном порядке, собирается снова превратиться в дистрофика к сентябрьской Неделе моды в Нью-Йорке.

Ради этого супруга футболиста села на специальную диету "пяти горсток": в день съедается пять порций еды, помещающихся в ладони. Виктория исключила из рациона соль и сахар и питается копченым лососем, креветками с чили, суши с тунцом и омлетом, а также овощами.

- Виктория хочет достичь идеальной формы. На пятый день после рождения дочки она перешла на новый режим питания: ест пищу, богатую протеинами, сочетая ее с зелеными овощами, пьет литры воды, а перекусывает ягодами и орехами, - рассказали Daily Mail источники из окружения Бэкхемов.

Также певица занимается по десять минут в день пилатесом, а через несколько недель переберется в спортзал и начнет работать с известным тренером Трейси Андерсон.

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