Черты лица расскажут, было ли у вас счастливое детство

Обветрившаяся кожа, глубокие морщины, - все это может свидетельствовать о непростой жизни человека. Но теперь ученые из Университета Эдинбурга выяснили, что черты лица способны рассказать о детстве любого, пишет The Telegraph. В основу своего анализа специалисты положили симметрию лица.

Используя оценку 15 разных черт лица, они определили: люди с асимметричными лицами чаще имели трудное детство. То есть, плохое питание, болезни, влияние табачного дыма и загрязнение окружающей среды приводили к тому, что лицо человека оказывалось перекошено. А вот социоэкономический статус человека во взрослом возрасте не оказывал такого влияния.

Комментирует профессор Ян Диари: "Симметричность лица является показателем так называемой стабильности развития. Мы хотели понять, отражают ли черты лица стресс, который испытал человек в детстве, или это результат эффекта, накапливающегося всю жизнь".

Для этого анализу подверглись черты лица 292 человек в возрасте 83 лет. Также в расчет принимались сведения об их жизни. Ученые интересовались, чем занимались их родители, сколько человек проживало в доме и даже, какая уборная у них была. Особому исследованию подверглись 15 характерных деталей лица (расположение глаз, носа, рта и ушей).

Оказалось, наблюдалась прочная связь между тем, в какой обстановке рос человек, и симметричностью лица у мужчин. У женщин данная связь не была столь очевидной. Ученые полагают: симметричные лица считаются более привлекательными, так как подсознательно окружающие понимают, что такой человек испытывал меньше стресса, а, значит, он менее предрасположен к болезням и преждевременной смерти.

meddaily.ru