В Тихом океане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов островного государства Вануату в Тихом океане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Геологической службы США.

Данные о возможных жертвах разрушениях не поступали.

По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине 40,6 километра, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии в 62 километров к юго-западу от столицы Вануату - города Порт-Вила.