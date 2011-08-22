В Тихом океане произошло землетрясение
08:55, 22 августа 2011Зарубежные новости
0
Магнитудой 7,5
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов островного государства Вануату в Тихом океане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Геологической службы США.
Данные о возможных жертвах разрушениях не поступали.
По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине 40,6 километра, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии в 62 километров к юго-западу от столицы Вануату - города Порт-Вила.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter