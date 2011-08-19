Первые 1000 дней – самые важные в жизни ребенка

Девять месяцев, проведенные в утробе, и первые два года после рождения особо значимы с точки зрения здоровья человека, пишет The Daily Mail. То, как будет складываться жизнь ребенка в этот момент, определит вероятность развития диабета или сердечного приступа в дальнейшем, как и продолжительность жизни.

Данная теория была сформулирована по прошествии десятилетних изысканий профессора Дэвида Бэйкера и его коллег из Университета Саутгемптона. По их мнению, в развитии ребенка существует несколько критических стадий. Если условия развития на каждой из них отличаются от идеальных, то потом человека ожидают проблемы.

Много знаковых моментов относится к внутриутробному развитию. К примеру, плохое питание матери повлияет на вес ребенка и эффективность работы плаценты, как и курение, стресс, алкоголь, наркотики.

Эксперименты показали: дети, имевшие низкую массу тела при рождении, потом чаще страдали от болезней сердца. А ребенок, в среднем весящий менее 2,47 килограмма в два раза чаще умирает от сердечного приступа по сравнению с новорожденным, имеющим вес 4,2 килограмма.

Считается, когда в матке не достает питательных веществ, то они все направляются в мозг, а вот сердце при этом страдает. То же относится и к клеткам поджелудочной железы, которые ответственны за выработку инсулина.

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