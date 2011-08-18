Скрещивание рук - простой способ снять боль

Учёные из Университетского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что скрещивание рук дезорганизует восприятие информации мозгом, уменьшая тем самым интенсивность боли. Исследование опубликовано в мае в журнале PAIN.

Учёные считают, что причиной феномена является конфликт между двумя полушариями мозга, который возникает, когда правая рука начинает действовать в левой части пространства по отношению к человеку и наоборот.

— Вероятно, когда мы чувствуем боль, полезно не только растереть больное место, но и скрестить руки, — говорит ведущий автор исследования доктор Гьяндоменико Янетти (Giandomenico Iannetti).

В ходе исследования 8 добровольцев испытывали не себе болезненное воздействие лазера, которое длилось доли секунды и было похоже на укол иголкой. Процедуру повторяли дважды, с руками в обычном положении и скрещенном. Участники эксперимента описали болевые ощущения на словах, а для более объективной оценки реакции мозга на раздражитель использовались данные электроэнцефалографии (ЭЭГ). По результатам исследования и на словах, и по показанием приборов, испытуемые чувствовали более слабую боль со скрещенными руками.

— Обычно мы используем левую руку, чтобы действовать в левой части пространства от нас и правую — в правой части. Так, например, чтобы взять стакан воды, стоящий справа, мы протянем правую руку. Наш мозг привык ассоциировать действия правой части тела с окружающим пространством справа, а левой части — с пространством слева. В этих ситуациях он работает слаженно и синхронно. Когда мы скрещиваем руки и правая рука дотрагивается до левой части тела, эта синхронная обработка информации нарушается и боль воспринимается слабее, — говорит доктор Янетти.

Учёные считают, что их открытие позволит разработать новые методы терапии боли.

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