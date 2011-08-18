Газировка вызывает тяжелую болезнь

Эксперимент, длившийся 12 лет, подтвердил опасения ученых: газированные напитки увеличивают риск возникновения подагры. В British Medical Journal опубликованы данные американских ученых, проводивших длительное исследование, наблюдая за 46 тысячами добровольцев и влиянием рациона питания на их здоровье. По прошествии дюжины лет они пришли к однозначному выводу: те, кто не мыслит своей жизни без двух-трех стаканов газировки в день, увеличивают риск развития возникновения подагры аж на 85 процентов!

Однако дело вовсе не в углекислом газе, делающим шипучие напитки столь привлекательными. Всему виной содержащаяся в них фруктоза. Она, как выяснилось, значительно увеличивает содержание мочевой кислоты в крови, что и приводит к поражению суставов. Причем, такой эффект может возникнуть не только в результате злоупотребления газировкой — не меньшему риску подвергаются люди, покупающие подслащенные фруктозой соки.

Болезнь может наступить очень резко. Среди ночи человек вдруг может ощутить сильную боль в неожиданно распухшем суставе. И купировать эту боль крайне непросто: обычные обезболивающие, как правило, бессильны перед подагрой. Требуются мощные анальгетики (например, препарат Катадолон), но не вызывающие лекарственной и физической зависимости, и не оказывающие побочного действия на обменные процессы в организме. Потому что подагра — хроническое заболевание. И нужно понимать, что болевые приступы будут происходить регулярно. Поэтому обезболивающий препарат должен обладать выраженным действием, но не вызывать привыкания.

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