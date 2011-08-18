Ученые придумали, как оживить иммунитет

Ослабленную иммунную систему можно укрепить благодаря новому открытию – регенерации клеток крови…

Эксперты придумали, как «оживить» белые кровяные тельца, которые, как предполагалось ранее, были выведены из строя в ходе борьбы с инфекциями на протяжении жизни человека.

«Наше исследование открывает возможность улучшать работу иммунной системы пожилых людей, что позволит им эффективнее бороться с инфекциями. Однако это не источник вечной молодости. До полного обновления иммунитета нам еще далеко. Мы до сих пор многое не знаем об иммунной системе», - рассказывают ученые, отмечая, что снижение иммунитета к старости – это нормальный процесс, обусловленный эволюцией.

Как известно, белые клетки крови обладают ограниченным сроком жизни. Это означает, что они постепенно утрачивают способность бороться с инфекциями. Продолжительность их жизни определяет длина теломера на конце ДНК. По мере старения теломеры укорачиваются, и клетка перестает функционировать. Британские эксперты выяснили, что некоторые лейкоциты, находящиеся в неактивном состоянии, по-прежнему обладают достаточно длинными теломерами. Это означает, что их «отключают» другие механизмы иммунной системы, которые ученым удалось блокировать. В результате деактивированные клетки иммунной системы снова смогли выполнять свои защитные функции.

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