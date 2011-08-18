На ферме Брейвика нашли еще одну бомбу весом до 1,5 тонны

Андерс Брейвик, обвиняемый в двойном теракте в Норвегии, жертвами которого стали 77 человек, готовил еще одну бомбу, более мощную, чем та, которая взорвалась 22 июля в правительственном квартале Осло, передает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

Ссылаясь на неназванные военные источники, телеканал сообщает, что взрывное устройство было обнаружено на ферме Брейвика, в 140 километрах к северу от Осло. Как отмечается, бомба весом от 1 до 1,5 тонны, была полностью готова к использованию.

Для сравнения, устройство, с помощью которого Брейвик осуществил взрыв в центре норвежской столицы, весило, по оценкам экспертов, около 950 килограммов.

Срок предварительного заключения Брейвика истекает 26 сентября, однако 19 августа состоятся судебные слушания, на которых будет рассмотрен вопрос о продлении этого срока еще на четыре недели.