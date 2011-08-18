Социальная политика России воспроизводит бедность в стране. Газета "Ведомости" пишет, что эксперты, по заданию правительства корректирующие стратегию развития России до 2020 года, фактически признали нынешнюю социальную и экономическую политику несостоятельной.

Эксперты указывают, что, хотя доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 2000 года практически втрое, концентрация детей в бедных семьях ведет к падению качества человеческого потенциала страны. По сути, в России началось воспроизводство бедных с одновременным формированием у них особой субкультуры бедности.

В 2009 году 6,3 миллиона мужчин трудоспособного возраста не выражали желания работать (в 2000 году таких было 5,9 миллиона человек), что означает рост числа получателей социальной помощи и люмпенизацию населения. Носителей субкультуры бедности в России 5 миллионов человек (без учета бомжей и нелегальных мигрантов).

Эксперты отмечают, что в будущем развитые страны будут конкурировать за людей больше, чем за природные или финансовые ресурсы. Сейчас же в России сложилась среда, которая не способствует проявлению инициативы у людей, поэтому страна растрачивает себя, будучи поставщиком идей и мозгов.

В ближайшее время, подчеркивает Лента.ру, доклад будет рассмотрен на совещании у премьер-министра.

Эксперты предлагают развиваться за счет высокого качества человеческого капитала. Для этого, по мнению экспертов, новая социальная политика должна поддерживать не только незащищенные группы населения, но и те, что способны к инновациям.

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