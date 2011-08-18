Из-за чумы во Франции закрывают пляжи

Во Франции срочно закрывают около пятидесяти пляжей. В «черный» список попали те, что невозможно очистить от зеленых водорослей, отравляющих воздух сероводородом, выделяющимся при гниении.

Во Франции в Бретани «водорослевая» чума заставила власти принять решение о закрытии большого количества пялжей невзирая на высокий сезон..

«Приоритетом в данной ситуации становится безопасность. Ни один пляж, где невозможна чистка от зеленых водорослей, не должен посещаться отдыхающими», - заявила министр экологии Франции Натали Косюшко-Моризе.

«Это даже не мое решение. Это требование, на котором меня вынуждают настаивать результаты экспертиз», - добавила г-жа Косюшко-Моризе.

В этом году водорослевая чума, которая каждый год омрачает отдых туристов в Бретани, началась раньше обычного. Ежегодно с побережья Бретани убирается до 70 тыс. тонн водорослей. Органы власти выделяют примерно полмиллиона евро, чтобы освободить пляжи от плохо пахнущих зеленых масс.

delo.ua