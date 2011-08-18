21-летняя девушка "впадает в спячку" на месяц

21-летнюю британку Лили Кларк поразило редкое заболевание - синдром "Спящей красавицы" (синдром Клейне-Левина). Приступы болезни заставляют девушку в течение месяца спать 23 часа в сутки.

Лили просыпается только чтобы поесть и попить, и затем снова погружается в сон. В течение более трех лет Лили обошла семь различных консультантов и сдала множество медицинских тестов, однако диагноз удалось установить только тогда, когда ее мать прочитала о подобном случае в одной из газет.

"Как только я прочитала симптомы, то сразу узнала их", - рассказала мать Лили, 47-летняя Адель.

Она вспомнила, что болезнь поразила ее дочь в ноябре 2007 года. Они катались на коньках, потом пошли в ресторан, и Лили уснула прямо за столом. В течение следующих 25 дней девушка отказывалась вставать с постели, ей очень мешали шум и свет.

Лишь перед Рождеством Лили "проснулась". Она ничего не могла вспомнить о времени, когда была больна. "Это было, словно кто щелкнул выключателем", - говорит Адель.

Месяц спустя Лили должна была сдавать несколько вступительных экзаменов, но прошло еще три недели, и эпизод со "спячкой" повторился.

Третий двухнедельный эпизод произошел через несколько дней после 18-летия Лили, и ее родители были вынуждены отменить ее занятия.

Медики пытались лечить Лили от мигрени и депрессии, однако все было тщетно.

Четвертый раз она "впала в спячку" в июле 2008 года. На этот раз она хоть и не спала днями напролет, но боялась оставаться одна.

Хоть Лили и удалось поступить в университет, она отставала в учебе. Без официального диагноза ей не позволяли ссылаться на "смягчающие обстоятельства".

Затем в феврале 2010 года Адель Кларк прочитала статью о Луизе, которая также страдала от "сонной болезни". Она связалась с родителями Луизы, и те помогли ей выйти на профессора Дэвида Натта, который подтвердил состояние Лили.

К сожалению, никакого лечения этого синдрома науке пока не известно. Лили не может преодолеть болезнь и наконец выспаться.

ru.tsn.ua