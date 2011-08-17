50 авиапассажиров проверят на бешенство из-за летучей мыши

Полсотни американцев проверят на бешенство из-за летучей мыши, случайно залетевшей в пассажирский самолет. Как сообщает AP, проверке подлежат все пассажиры, летевшие 5 августа из Мэдисона, штат Висконсин, в столицу Джорджии Атланту рейсом авиакомпании Delta.

Пассажиры обнаружили летучую мышь уже после того, как самолет взлетел. Как видно на видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, животное летало по салону воздушного судна до тех пор, пока его не удалось закрыть в туалете. После этого самолет немедленно вернулся в аэропорт Мэдисона.

Однако после посадки сотрудники аэропорта не смогли поймать летучую мышь. Она вылетела из туалета и, пролетев по телескопическому трапу для пассажиров, оказалась в терминале аэропорта, откуда смогла позже выбраться наружу.

К настоящему времени медики побеседовали с 13 пассажирами авиарейса в Атланту. Ни один из них не имел близких контактов с пробравшейся в самолет летучей мышью. Поиск большей части пассажиров затруднен из-за того, что после инцидента они вылетели к месту назначения другими рейсами.

Летучие мыши являются одними из наиболее распространенных в США переносчиков бешенства. По данным Американских центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), ежегодно в стране фиксируется 2-3 случая заражения опасной инфекцией.

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