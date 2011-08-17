Медики раскрыли секрет распространения рака

Исследователи из Института исследования рака выявили уникальную способность клеток раковых опухолей.

Исследователи из Института исследования рака выяснили, как раковые клетки способны выталкиваться из опухолей и распространяться по телу. Это позволит создать новые лекарства против рака, утверждает MedDaily.

Оказалось, что раковым клеткам помогает протеин JAK, который придает им силу, необходимую для передвижения по организму. В результате клетки сокращаются, словно мышцы, чтобы выйти за пределы опухоли и распространиться в теле.

Это особенно опасно, когда рак переходит на стадию метастаза. Его становится очень трудно лечить, ведь вторичные опухоли бывают очень агрессивны. Согласно статистике, 90% смертей, связанных с раком, обусловлены метастазом.

JAK ранее уже связывали с лейкемией, и на данный момент существуют препараты, прицельно влияющие на этот белок. Возможно, они же позволят остановить распространение рака. В ближайшие годы должны начаться соответствующие испытания.

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