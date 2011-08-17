Медики раскрыли секрет распространения рака
Онкоклетки "выталкиваются" из опухолей
Исследователи из Института исследования рака выявили уникальную способность клеток раковых опухолей.
Исследователи из Института исследования рака выяснили, как раковые клетки способны выталкиваться из опухолей и распространяться по телу. Это позволит создать новые лекарства против рака, утверждает MedDaily.
Оказалось, что раковым клеткам помогает протеин JAK, который придает им силу, необходимую для передвижения по организму. В результате клетки сокращаются, словно мышцы, чтобы выйти за пределы опухоли и распространиться в теле.
Это особенно опасно, когда рак переходит на стадию метастаза. Его становится очень трудно лечить, ведь вторичные опухоли бывают очень агрессивны. Согласно статистике, 90% смертей, связанных с раком, обусловлены метастазом.
JAK ранее уже связывали с лейкемией, и на данный момент существуют препараты, прицельно влияющие на этот белок. Возможно, они же позволят остановить распространение рака. В ближайшие годы должны начаться соответствующие испытания.