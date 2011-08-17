Очищение кожи предохраняет ее от старения

Чистка кожи от макияжа позволяет ей «раздышаться». Если этого не делать, то пыль и грязь, скапливающаяся в порах, вызывает их обструкцию и провоцирует угревую сыпь, а кроме того - и преждевременное старение кожи.

Не очищаем мы кожу порою из-за лени, а иногда – из-за нехватки времени. Но зная последствия такого пренебрежительного отношения к коже лица, лучше будет отнестись к этому вопросу серьезно.

При очищении кожи мы снимаем пленку макияжа, разрушительно действующего на нее, и позволяем ей «дышать». Одновременно с этим с кожи удаляются омертвевшие клетки, избыток жира и токсичные субстанции окружающей среды, накопившиеся на лице за день.

Интернет журнал «Nowness” при участии голландских актеров- добровольцев Lernert и Sander создал видеоролик о процессах, происходящих в коже при отсутствии должной очистки. Его поместили в YouTube, и в нем можно видеть все, что происходит с кожей, если 365 дней в году пользоваться макияжем и не очищать после него лицо. Во время съемок фильма, длившихся целый год, было использовано 7 флаконов макияжа, два - румянца, две упаковки теней для глаз и три тюбика губной помады, рассказывают «20 минут».

Как правильно очищать кожу?

Для сухой кожи используйте косметические средства для очистки кожи, которые обладают увлажняющими свойствами, например, такими, как молочко, эмульсии или даже масла.

Для жирной кожи нужны средства, которые после нанесения смываются водой. Это - гели для очистки лица, но не очень жирные или же имеющие в своем составе ароматические эссенции.

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